Vali Kılıç Sungurlu’da İncelemelerde Bulundu

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Sungurlu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilçenin yöneticileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıç, Kaymakam Mitat Gözen ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'den brifing aldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Kılıç, "Üzerinde yaşadığımız vatan toprağı bin yıldır ecdadımızın canıyla kanıyla bize hediye edilen bize miras bırakılan yeryüzünün en kıymetli topraklarından birisi bu coğrafyada bin yıldır nesiller boyunca bu vatan toprağı atalarımızın kanıyla bize vatan yapılmıştır. Atalarımızın kanıyla vatan yapılan bu coğrafyayı alın terimizle ıslatmak alın terimizle mamur etmek bizim boyun borcumuzdur Bizden önceki nesiller tüm dünyaya örnek olan bir medeniyet tasarrufu içerisinde dünyanın dört bir tarafına medeniyetin hayırcıklarını yaymışlardır. Orta çağ Avrupası'nda insanların büyücü diye yakıldığı bir dönemde Anadolu inanılmaz bir medeniyet yaşamıştır. Halen Selçukların Anadolu coğrafyasında dört bir yanda yaptıkları eserler dünyanın hayranlıkla izlediği yüksek bir medeniyetin temsilcileridir. Bu topraklar üzerinde yaşayan milletler ve bu topraklar üzerinde yaşayan devletler tarihin tüm zamanlarında bölgenin hatta dünyanın en büyüğü olmuşlardır. Bu topraklar ve bu coğrafya gerek stratejik özellikleri gerek coğrafi özellikleri gerek verimli toprakları gerekse bitmeyecek sayılamayacak kadar imkanları fazla olan sebebiyle üzerinde yaşayan devletleri güçlü kılmıştır. Üzerinde yaşayan milletleri zengin kılmışlardır. Üzerinde yaşayan devletleri de dünyanın seçkini haline getirmiştir" dedi.

Hiç şüphesiz üzerinde yaşadığımız coğrafya dünya medeniyetlerine de ev sahipliği yapmıştır diyen Necmeddin Kılıç, "Avrupa da bilinebilen en eski medeni eser milattan sonra dört yüzlere endekslerinirken bu Roma'nın kuruluş tarihidir. İtalya'nın Roma'sı yine milattan sonraki dört yüzler İstanbul'un kuruluş tarihidir. Avrupa ren geyiklerinin gezdiği bir coğrafya iken yeryüzünün dikkat çekici medeniyetleri bu coğrafyada kurulmuştur. Hattiler, Hititler peşinden gelen pagan medeniyeti peşinden gelen Roma medeniyetinin beşiği bu coğrafyadır. Bu medeniyetler üzerine kurulan Selçuklu medeniyeti ve peşinden gelen Osmanlı medeniyeti de zaten iftihar ettiğimiz son bin yılın yüz akı göğüs kabartıcı dikkat çekici dönemidir. Bu coğrafya da bizden önceki nesillerin canlarıyla kanlarıyla alın terleriyle kurduğu bu medeniyeti yeniden kurmak yeniden yarınlara ufka heyecanla katmak, yeniden umutla ufka bakmak, bizim temel vazifelerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

Vali Kılıç, "Devletimizi yöneten tüm kurumlarla ve milletimizle beraber el ele vererek, omuz omuza vererek, gönül gönüle vererek, bu vatan toprağını mamur etmek insanımızı zenginleştirmek, devletimizi güçlü kılmak rüyalarımızın gecelerimizin gündüzümüzün ve her anımızın vazgeçilmez hedeflerindendir. Her birimizin gönül derinliklerinde her birimizin bilinç altında bu ideal bu hedef vardır" diye konuştu.

"Milletimiz zengin olacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Vali Kılıç; "Devletimiz yarınları şefkatli kollarıyla kucaklayacaktır. Milletimiz zengin olacaktır. Türk Devlet geleneğinin bize emrettiği bize miras bıraktığı anlayışla gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız. Milletimizi zengin edeceğiz, devletimizi yükselteceğiz. Bir İlin yönetiminde etkili olan İl İdare şube başkanlarıyla, il yönetimiyle ilçe yönetimlerini yan yana getirmek ve bu yan yana gelişte Türk toplumunun ve devletinin önemli mekanizmalarından birisi olan mahalle idareleri Belediye'yi, Özel İdare'yi, İl Genel Meclisi ve çok önemli fonksiyonları olan muhtarlarımızla beraber ilçelerdeki sorunları tespit etmek ve onları çözmek, ilçenin gelecek prodüksiyonunu yapmak ve o ilçeyi yarınlara daha kuvvetli ve daha zengin taşıyabiliriz. Bunun cevabını aramak, birlik beraberlik içerisinde görevlerimizi layıkıyla yapmak için buraya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kimse açıkta kalmasın"

Dar gelirli ailelere yönelik hazırladıkları projeden bahseden Vali Kılıç, "Köylerimizden üç tane fakir tespit edeceğiz. Biz Özel İdare olarak evraklarını fona göndereceğiz. Fon'da bu fakir aileler için 25 bin lira bize gönderecek ama bizim projemiz 40 bin liralık bir proje 1+1 ev yapacağız. 300 metrekare arsanın ortasına biz ihale edeceğiz. Evi yapacağız ve ondan sonra anahtarı yoksul aileye teslim edeceğiz. 25 bin liranın üstünü Özel idare olarak biz tamamlayacağız. İnşallah biz bunu başarırsak Türkiye'de model olacaktır. Bütün alt yapıyı hazırladık. Bu da Valiliğimizin "Kimse Açıkta Kalmasın" adlı projesidir" şeklinde konuştu.

Toplantıda İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarların sorunlarını da dinleyen Kılıç, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında görüş alış verişinde bulundu. Toplantının sonrasın da Vali Kılıç esnaf ziyaretinde bulunarak onlarla sohbet etti. Daha sonra Ulu Cami, Sentetik Saha ve Yüksekokul İnşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç'ın Sungurlu ziyaretine, İl Jandarma Komutanı J. Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, daire müdürleri de eşlik etti.