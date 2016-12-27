Vali Karaloğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu üyeleri Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu Dönem Başkanı Cafer Bayraktar ile platform üyelerini makamında kabul eden Vali Münir Karaloğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Platform üyesi 36 sivil toplum kuruluşunun yöneticileriyle tek tek tanışan Vali Münir Karaloğlu, dönem başkanı Cafer Bayraktar ve platform üyelerinden bilgi aldı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya, tarih boyunca bu coğrafyayı elinde tutan atalarımız hep mücadele vermişler. Sıra bizde, bu mücadeleyi bizimde yapmamız lazım. Bunu yaparken de birliği ve kardeşliği mutlaka muhafaza etmemiz lazım. Her konuda aynı şekilde düşünmek zorunda değiliz. Farklı düşündüğümüz noktaları öne çıkarmadan ortak değerlerimiz vatan, millet, bayrak, inanç üzerinden birlik ve kardeşliğimizi tesis edeceğiz. Yapıyı sağlam tutmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın zaman zaman "yalnızım ama Allaha hamdolsun milletim var" deyişi boşuna değil. 15 Temmuz klasik bir darbe girişimi değildi. Bir işgal hareketiydi. Silah tereddütsüz millete doğrultuldu. Millet bunu irfanıyla gördü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokağa indi. Halep'in başına gelen her şehrimizin başına gelebilirdi" diye konuştu.

Platform üyelerini tebrik ederek birlikte fotoğraf çektiren Vali Karaloğlu, "Hareketiniz güzel bir hareket tebrik ediyorum. Bunu güçlendirerek devam edin" dedi.