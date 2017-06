Vali Haktankaçmaz: “MKE Kırıkkale’nin gözbebeği”

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, MKE'nin Kırıkkale'nin gözbebeği kurumlarından olduğunun altını çizdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından şehrin üst düzey yöneticileri ve MKE yöneticilerine yönelik iftar programı düzenlendi. Programa katılan yöneticiler düzenlenen program sayesinde birlikte oruç imkanına sahip oldular. Düzenlenen programda konuşan MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

İftar programı sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk kuruluşundan bu yana, Kırıkkale için her şey olduğuna dikkat çekti. Haktankaçmaz, "Kırıkkale'nin kuruluşunda da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yeri var ve şehrin gelişmesinde de çok büyük katkısı olmuş, bugün de oluyor. Belediyemizin hali hazırda yapmakta olduğu şehir parkı olsun, diğer güzel eserler için bu kurumun verdiği arsalar, şehrimize, halkımıza sunduğu sosyal tesislerden iş imkanına kadar sunduğu her şey ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bizim için çok önemli, Kırıkkaleli için çok önemli, deyim yerinde Kırıkkale'nin gözbebeği. İnşallah Makine Kimyamız, Kırıkkalemiz için bu vazgeçilmez, işlevini, fonksiyonunu devam ettirecek, gelişerek devam ettirecek. Her geçen gün çok daha gelişmiş silahlarla, teknolojik ürünlerle dünya piyasasında hem Kırıkkale'nin hem Türkiye'nin adını duyuracak." dedi.

"MKE Kırıkkale'nin varlık nedeni"

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale'nin varlık nedeni olduğunu belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, "Şayet ben burada milletvekilliği yapıyor isem, Sayın Valim Kırıkkale'de Valilik yapıyor ise, Belediye Başkanımız Belediye Başkanlığı yapıyor ise bunu bu kuruma borçluyuz, zira Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu olmasaydı Kırıkkale olmazdı. Ben Kırıkkale'nin Keskin ilçesindenim aslında bizim ilçemizdi Kırıkkale fakat bu kurumun buraya gelmesi neticesinde bir vilayet doğdu, bir cumhuriyet şehri doğdu. Kırıkkale'ye kattığı değerden dolayı Sayın Genel Müdürümüz nezdinde bugüne kadar Kırıkkale'de görev yapan tüm Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MKE Kırıkkale'ye hep bir şeyler verdi"

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale'ye hep bir şeyler verdi" diyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kısa bir dönem durgunluk dönemimiz oldu ama inşallah yeni yönetimle, Sayın Genel Müdürümüzle birlikte daha ileri noktalara gideceğiz, ben bundan eminim. Tabii bu kurum Kırıkkale Belediyesi açısından şu an en önemli ortak, beraber projeler yürütüyoruz. Şehrimizde 50 dönümlük bir arazideki park projemizi Temmuz ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait belki de 60 yıllık lojmanları yeniliyoruz. Bu kuruma 564 tane konut ve bugün burada yediğimiz lezzetli yemeklerin daha güzellerini yiyebileceğimiz bir sosyal tesise de kavuşacağız. MKE tabii sadece Kırıkkale için değil tüm Türkiye için önemli bir kuruluş, bugün MPT silahımız artık tüm dünyada tanınan bir silah. Nasip olursa sağ olsun Türk Metal Sendikası Başkanımızın katkılarıyla büyük şehir parkımızın içerisine MPT silahımızın büyük bir maketini yaptık. Kırıkkale'mizin simgesi orada olacak ve önünde de Kırıkkale yazacak, ziyarete gelenlerde orada fotoğraf çektirme imkânı bulacak." şeklinde konuştu.

Düzenlenen iftar programına ayrıca, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara katıldı.