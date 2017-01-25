Vali Güvençer’den kurumlara ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, KOSGEB Manisa Hizmet Merkez Müdürlüğünü, Gümrük Müdürlüğünü ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Manisa İl Temsilciliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk olarak KOSGEB Manisa Hizmet Merkez Müdürü Levent Arslan'ı ziyaret eden Vali Güvençer Müdür Arslan'dan kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı. Manisa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi anlamında son zamanlarda çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Arslan esnafın desteklenmesine ve işletmelerinin büyümesine katkıda bulunmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Müdürlükte görev yapan personeli de birimlerinde ziyaret eden Vali Güvençer personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Gümrük Müdürü Nebi Köse'yi ziyaret eden Vali Güvençer birimleri gezerek personel ile tanıştı. Yürüttükleri görevler hakkında bilgi alan Vali Güvençer personeli tebrik ederek başarılar diledi.

Vali Güvençer Gümrük Müdürlüğünü ziyaretinin ardından TSE Manisa İl Temsilciliğine geçti. Burada TSE Manisa İl Temsilcisi Muhittin Aydın'dan yetki ve sorumluluk alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer kurum bahçesindeki Manisalı Şehitler Koruluğunda duygulu anlar yaşadı. Vali Güvençer, burada vatanın birliği ve bağımsızlığı için şehit düşen şehitlere şükran ve minnet duygularını iletti.