Vali Güvençer eski bakan Altınkaya’yı ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cengiz Altınkaya'yı ağırladı.

Manisa'ya gelen Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cengiz Altınkaya Vali Güvençer'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Eski Bakan Altınkaya, Vali Güvençer'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek Manisa'ya en güzel hizmeti vereceğine inandığını söyledi.

Vali Güvençer de Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Altınkaya'nın ziyareti nedeniyle teşekkür ederek kendilerini Manisa'da görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.