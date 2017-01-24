Vali Günaydın, muhtarlarla buluştu

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2017 yılının ilk merkez mahalle ve köy muhtarları toplantısını yaptı.

Valisi Şehmus Günaydın, 2017 yılının ilk muhtarlar buluşması toplantısını düzenledi. Toplantıya merkez mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Sav ve Kuleönü Kasabasının mahalle muhtarlarından 70 muhtar katıldı.

"Toplantılarımız hız kesmeden devam edecek"

Toplantıda Vali Günaydın, "Bildiğiniz gibi uzun süredir sizlerle bir araya gelip sorunlarınızı konuşalım istiyorduk. Geçtiğimiz yıl başlayan muhtarlar toplantılarımızı bu yılda devam ettiriyoruz. Bu uygulama nedeniyle gerek muhtar arkadaşlarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle muhtarlarımızın kendi köyleri ve mahalleleriyle yapmış oldukları değerlendirmeler bu toplantılarda ele alınıyor ve o köyümüzün o mahallemizin sorununu gidermek adına burada gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bundan sonra da havalar düzeldiğinde inşallah bu toplantılarımızı yakın mahalle ve köylerimizde yaparak sizlerin misafiri olacağız" dedi

Muhtarların yaşadığı bölgedeki sorunlarla ilgili tecrübelerini, kendileriyle paylaşmalarından son derece memnuniyet duyduklarını aktaran Vali Günaydın, "Bunun da ilimize, mahallelerimize ve köylerimize önemli artıları olduğunu düşünüyorum. Hep ifade ediyoruz sizler bizim için çok önemlisiniz. Mahallinde yaşanan her olayın doğru, tarafsız ve tereddütsüz bir şekilde bizlere ulaştırılması için sizlerin yapmış olduğu görev çok önemli. Muhtarlarımız herhangi bir konuyla ilgili bizden randevu istediği zaman gecikmeksizin görüşmemizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde ivedi bir sorununuz olduğu zaman çözülmesi gereken bir husus olduğu zaman gelmeden de bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Ancak yüz yüze görüşmek gerekiyorsa da kapılarımız her zaman açık, hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Biz inanıyoruz ki eğer sorunları ötelersek çözümü de o derece zorlaşır. Sıcağı sıcağına olayları bize iletirseniz bizler sizleri ilgili birimlere yâda kurumlara yönlendirerek sorunları en kısa sürede çözebiliriz. Burada tüm muhtarlarımıza bize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber güzel Isparta'mız için mahallelerimiz ve köylerimiz için çalışarak iyi şeyleri ortaya koyacağız."

Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Şehmus Günaydın, muhtarların talep ve önerilerini toplantıda hazır bulunan ilgililere ileterek çözümü konusunda talimat verdi.