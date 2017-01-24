Vali Günaydın esnafı dinledi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta'nın tarihi Üzüm Pazarı'nda çalışan esnafı ziyaret etti. Vali Günyadın, kendisine ikram edilen çay eşliğinde esnafla sohbet etti. Ziyarette Vali Günaydın'a İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol'da eşlik etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Şehmus Günaydın Eski Üzüm Pazarı esnafına bol kazançlar temennisinde bulunarak esnaflarımızın Isparta ekonomisinin temel taşı olduğunu söyledi.

Vali Günaydın " Fırsat buldukça çarşılarımızda, mahallelerimizde, köylerimizde ve ilçelerimizde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Böylelikle herhangi bir sorun varsayerinde görme fırsatı buluyoruz. Talep ve önerileri ilk ağızdan duymak çözüme daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Isparta ekonomisinin temel taşı olan sizlerin görüş ve önerilileri de bizler için çok önemli. Bu tarihi atmosfer içinde geleneksel ahilik kültürünün devam ettirildiğini görmek mutluluk verici. Sizlere hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" dedi.