Vali Demirtaş’tan uygulama noktasındaki polislere ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, Sarıçam ilçe sınırları içerisindeki polislerin görev yaptığı uygulama noktasını ziyaret etti.

Polisler ile yakından ilgilenen Vali Demirtaş, çalışma koşulları hakkında bilgi alarak, başarılar diledi.

Vali Demirtaş, yapılan yol kontrolüyle genel asayiş kontrollerin, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı olmasını vurguladı.