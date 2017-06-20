Vali Çelik’in Kadir Gecesi mesajı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı.

Vali Çelik, pek çok hayır ve bereketi barındıran, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, 21 Haziran Çarşamba gününü 22 Haziran Perşembe gününe bağlayan gecede, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecan ve sevincinin yaşandığını kaydetti.

"Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır" diyen Vali Çelik, "Bir ömürlük zamana eşdeğer ve Kur'an'ın yeryüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi; kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Çünkü 1400 yıldır okunan ve hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımız kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim; insanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını ve gönüllerini aydınlatmaya devam eden bir çağrıdır. Artık her türlü hırs, kişisel çekişme ve kavgalardan uzak duralım. Bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz ve çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun egemen olması en büyük dileğimizdir. Kadir Gecesi'ni idrak ederken, ihtiyaç içerisinde ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda olan insanlarımızın gönüllerini yapmaya, maddi ve manevi yardımlar ile sıkıntılarını paylaşmaya ve acılarına ortak olmaya çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Eskişehirli hemşerilerimin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün insanlığı huzur ve barış içerisinde Ramazan Bayramı'na eriştirmesi dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.