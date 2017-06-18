Vali Çakacak ’Babalar Günü’nü kutladı

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Bebeklikten çocukluğa, ergenlikten olgunluğa kadar daima en büyük yol göstericimiz olan, sarsılmaz güven abidesi babalarımızın üzerimizdeki hakkını dünyadaki hiçbir değer ve ölçü ile ödememiz mümkün değildir" dedi.

Çakacak, "Babalar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin, binlerce yıldır kardeşlik içerisinde sürdürdüğü birlik ve beraberliğinin geçmişten günümüze yaşatılmasını ve geleceğe taşınarak ölümsüz kılınmasını, sahip olduğu köklü değerleri güçlü aile yapısı üzerine inşa ederek sağladığını söyledi.

Bu değerlerin atadan, dededen ve babadan nesiller boyunca gelecek kuşaklara aktarıldığını kaydeden Çakacak, "Şüphesiz ki babalar, aile içerisinde sergilenen birlik ve beraberliğin, aile fertleri arasındaki sevgi ve saygının toplumun tüm katmanlarına yayılmasında anneler ile birlikte ailenin temel yapı taşı olarak büyük görev üstlenmektedir. Babalarımız, dünyaya gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren, eşsiz sorumluluk duygusuyla üstlendikleri babalık görevini, özveri içerisinde, büyük fedakârlıklarla yerine getirerek bizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak noktasında büyük emek vermektedir. Bu nedenle bebeklikten çocukluğa, ergenlikten olgunluğa kadar daima en büyük yol göstericimiz olan, sarsılmaz güven abidesi babalarımızın üzerimizdeki hakkını dünyadaki hiçbir değer ve ölçü ile ödememiz mümkün değildir" diye konuştu.

Ramazan ayının manevi atmosferini milletçe teneffüs ettiğimiz bugünlerde, anne ve baba hakkının üzerimizdeki en büyük hakların başında yer aldığı bilinci içerisinde hareket etmemiz gerektiğini ifade eden Çakacak, "Bizlerden tek beklentileri olan sevgi ve saygıyı onlara hayatımızın her anında göstermeye devam etmeliyiz. Bin bir emek vererek yetiştirdikleri çocukları olarak bizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmanın daima gayreti içerisinde olarak babalarımızın bizlerle gurur duymasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.