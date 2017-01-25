Vali Aksoy’dan spor tesislerine inceleme

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Seyrantepe Spor Kompleksindeki tesisleri inceleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'a, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Spordan Sorumlu Vali Yardımcımız Sercan Gökdemir Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Kenan Karaca da eşlik etti. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'den bilgi alan Vali Aksoy, yapım ve onarımı tamamlanan tesislerin son durumunu da yerinde gördü. Türkiye'nin en büyük olimpik yüzme havuzunu da inceleyen Vali Aksoy, daha sonra yapımı tamamlanan sentetik çim sahada yetkililerden mini brifing aldı.

Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yemekhanesine geçerek, kendileri için hazırlanan kahvaltıya katıldı.