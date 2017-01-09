Vali Abdullah Erin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olduğunu kaydeden Vali Abdullah Erin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğini söyledi.

Vali Abdullah Erin, "Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Özellikle 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basın mensuplarımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. Aynı duyarlılıkla hareket ederek, FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin önlenmesinde takdire değer bir tutum ortaya koyan Adıyaman basını ve çalışanlarını yürekten alkışlıyor her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Gündeme taşıdıkları konularla ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin bugüne kadar sergiledikleri sorumlu ve özverili çalışma ile ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı duyarlılığını bundan sonra da devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygularla, il merkezinde ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.