Vali Abdullah Erin’den El-Bab Gazisine ziyaret

Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve beraberindekiler El-Bab kentinde düzenlenen saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'le birlikte Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ tarafından El-Bab kentinde düzenlenen saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Gaziantep'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Uzman Çavuş Mustafa Özen'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Abdullah Erin, DEAŞ terör örgütünün attığı roketle vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Uzman Çavuş Mustafa Özen'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, sağlık durumu hakkında Hastane Yöneticisi Fatih Doğan'dan bilgi aldı.