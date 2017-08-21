Vakıfköy’e spor okulu yapılacak

Yıldırım Belediyesi, Bursaspor'un Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne yapılması planlanan okul projelendirme çalışmasını tamamladı. Bursaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay, bu okulu yaptıracak bir hayırsever aradıklarını söyledi.

Bursaspor'un alt yapıya gösterdiği öneme bir destek de Yıldırım Belediyesi'nden geldi. Bursaspor Vakıf Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi için projelendirme çalışmasını tamamlayan Yıldırım Belediyesi, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde tesisin özelliklerini basına tanıttı. Toplam 22 bin 227 metrekareye yapılması planlanan okul ve konaklama tesisinin projelendirme çalışmasını Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım birimi gerçekleştirdi. İdari ofislerden fitness salonuna, yüzme havuzundan restorana, 230 kişilik çok amaçlı salondan kapalı spor salonuna, laboratuvardan kütüphaneye kadar bir çok bölüm bulunacak. 70 kişilik konaklama ve idari ofislerin olduğu binanın inşaat alanı 6 bin 756 metrekare, spor lisesinin inşaat alanı ise 15 bin 471 metrekare olacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali,"Bursaspor, bizim ortak değerimizdir. Bursaspor'un ortaya koyduğu başarılarda bizim gibi herkesin moral kaynağıdır. Vakıfköy Tesisleri herkesin hafızasında yer etmiştir. Vakıfköy Bursaspor için önemli olmuştur. Biz de bu bölgeyi plan tadilatı ile tesislerin daha değerli olmasını sağladık. Gerçekten de artık. Futbol endüstrisi, bilimselliği ve akademik çalışmaların önemli olduğu bir çağdadır. Buraya yapılacak olan spor lisesi, Bursaspor'a büyük değer katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Hayırsever aranıyor"

Bursaspor için alt yapının çok önemli olduğunu belirten Bursaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay, "Bursaspor'un kurtuluşu alt yapıdır. Konaklama ve okul projesini gördüğümde çok heyecanlandım. Artık çocuklar burada hem okuyacaklar, hem de antrenmanlarını yapacaklar. Bursa'dan gelen çocuklarımız 2 saatini yolda geçiriyorlar. Ama artık bu kayıp yaşanmayacak. Tabii ki bu okulu yaptıracak bir hayırsever gerekiyor. Bursa'da da bunu yaptıracak hayırsever var diye düşünüyorum" dedi.

Toplantının sonunda Edebali ve Ay genç sporculara baklava ikram etti.