Üzülmez Projesi hayata geçiyor

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Üzülmez projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Üzülmezde TOKİ ve TTK'nın orta projesi olan 766 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma töreninden kısa bir konuşma yapan Karaduman şu düşüncelere yer verdi; "TOKİ-TTK ortak projesi olan 1. Etap Merkez Çınartepe-Baştarla mahalleri sınırları içinde 766 konut, 4 İş yeri, 1 cami, alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatının ilk bloğunun temel atma programına katıldık. Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu olsun."