Uzman çavuşun çantasından uyuşturucu çıktı

Amasya'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünden inen uzman çavuşun çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gümüşhacıköy'de durduğu yolcu otobüsünde Van'da görevli Jandarma Uzman Çavuş A.Y.nin çantasında yapılan aramada 8 gram olan metamfetamin, 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile daralı ağırlığı 210 gram toz esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan A.Y., Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya Cezaevine konuldu.