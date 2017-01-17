Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için maç yaptılar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakaryaspor Kulübü'nün uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için ortaklaşa gerçekleştirdiği futbol maçı geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi'nin organizasyonunda, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya Spor Kulübü'nün destek ve katılımlarıyla uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için Sakarya Üniversitesi Kapalı spor salonunda futbol maçı düzenlendi. Gerçekleşen futbol maçına Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Sakaryasporlu futbolcular ve futbol severler katıldı. "Bağımlı Olma, Özgür Ol" temasıyla yapılan futbol maçının başlama vuruşunu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptı. Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için yapılan futbol maçında başta Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Sakaryasporlu futbolcular ter döktü.

Maç sonunda açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, "Gerçekten hem uyuşturucu ile mücadele konusunda hem de uyuşturucuya karşı duyarlı olma konusunda böyle bir proje başlattık. Sağ olsun bu projeye Sakaryasporlu futbolcular, değerli teknik direktör Tuncay Şanlı ve ekibi, sayın başsavcımız destek verdi. Üniversitemizde bu işe katılarak farkındalık konusunda bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise yaptığı açıklamada, "Zaten sayın rektörüm, başsavcımız hep beraber bir toplantı yapmıştık. Nasıl bir katkıda bulunabiliriz, neleri daha iyi yapabiliriz diye. Uyuşturucu madde bağımlılarına karşı bir mesaj vermek istedik. Bu gece çok güzel oldu. Bizde futbolcular olarak ekip olarak burada olduk katkı sağlamaya çalıştık. Umarım bundan sonra daha fazla etkinlik yapıp bu tür konulara dikkat çekmek istiyoruz. Bu çok önemli. Gençlerimizi maddeden kurtarmak adına bu organizasyonlar önemli. Bütün katılımcılara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu futbol maçında oynayan herkese madalyalarını takdim etti.