Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs beraat etti

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda M.Ş.'yi (27) takibe aldı ve söz konusu genci yakaladı. M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada fişek diye tabir edilen 3 paket yaklaşık 10 gram esrar ve 1 adet extacy uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan M.Ş., 4 Kasım günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.Ş., bugün hakim karşısına çıktı. M.Ş. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben uyuşturucu kullanıyorum. Ancak, bırakmaya karar verdim. Kimseye uyuşturucu satmadım. Benden uyuşturucu satın aldığına dair polise ifade veren arkadaşım C.C.'ye de uyuşturucu satmadım. Uyuşturucu o bulursa birlikte içeriz, ben bulursam birlikte içeriz. Ancak uyuşturucu satmadım, suçsuzum" dedi.

Daha önce poliste 20 liraya M.Ş.'den uyuşturucu satın aldığına dair ifade veren C.C. ise mahkemede tanık olarak verdiği ifadede bu ifadesini kabul etmedi.

Mahkeme heyeti M.Ş.'yi kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.