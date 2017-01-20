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Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.

Mardin'de "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan K.K., M.K., Ş.A. ve D.Z.A.'nın ikametlerinde yapılan aramada 15 paket halinde 8 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.K., M.K., Ş.A. ve D.Z.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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