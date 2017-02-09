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  3. Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

IHAAW120843-ASA/09-02-2017 - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

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IHAAW120843-ASA/09-02-2017 - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı. 09.02.2017 12:08:43 TSI NNNN

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