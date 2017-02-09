Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.
IHAAW120843-ASA/09-02-2017 - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.
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IHAAW120843-ASA/09-02-2017 - Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı. 09.02.2017 12:08:43 TSI NNNN
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