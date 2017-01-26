Uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon

Bursa'nın nın İnegöl ilçesinde, KOM ekiplerince yapılan operasyonda, silahlı bir uyuşturucu taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece, iki aydır izledikleri şahsın aracını takip etmeye başladı. Mesudiye'den başlayan takip Akhisar'a kadar devam etti. Akhisar Mahallesi'nden yeniden İnegöl merkeze dönen şüphelinin aracı ekipler tarafından Bursa-Ankara yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 gram metanfetamin, 200 gram esrar ve 200 adet extazy hap ile bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

34 yaşındaki Ahmet K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.