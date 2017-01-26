Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de uyuşturucu sattıkları iddiası ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sek edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalanmış, şahıslar ve adreslerinde yapılan aramalarda, 12.60 gram bonzai, 3.3 gram esrar maddesi ele geçirilmişti. Dün yakalanan ve haklarında, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan iki şüpheli bugün adli makamlara sevk edildi.