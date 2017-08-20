Uyuşturucu kullanıcısını yunuslar buldu

Düzce'de sentetik uyuşturucu madde kullanıcısı, İstanbul Caddesi üzerinde krize girdi. Kullanıcıyı ise devriye gezen motosikletli yunus timleri buldu.

Olay; İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde kullanan Osman Y., uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra İstanbul Caddesi'ne çıktı. Cadde üzerinde zorlukla yürüyen Osman Y. Gaziantep Caddesi ile İstanbul Caddesi'nin kesiştiği kavşakta kriz geçirerek yere yığıldı. Olayı ise sokak üzerinde devriye atan ve uyuşturucu kullanıcılarının bulunduğu metruk yerlere çok sık baskınlar düzenleyen motosikletli asayiş timleri yunus ekipleri fark etti. Osman Y.'ye ilk müdahalesini yapan yunus timleri ardından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Osman Y.'nin bulunduğu yere gelen 112 Acil yardım ekipleri uyuşturucu kullanıcısını ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.