UTSO’nun KADİM projesi çevre illerde de ses getirdi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) tarafından gerçekleştirilen KADİM projesi "İşverenlere, Çalışanlara Ulaşmayı Hedefleyen Genel Bilgilendirme" toplantıları ile devam etti.

09 Ocak'ta Manisa'da başlayan bilgilendirme toplantıları birer gün arayla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Programa UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, SGK İl Müdürleri, İŞKUR İl Müdürleri, illerin protokolleri ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter ve uzmanları, illerde örnek teşkil eden ve yabancı sermayeli birer işletme, Oda Genel Sekreterleri ve proje kapsamında saha çalışmalarını tamamlayan 12 proje koçu katıldı.

UTSO Genel Sekreteri Caner Urhan'ın, açılış konuşmasıyla başladığı programlar, kayıtdışı istihdama yönelik farkındalık yaratması için hazırlanan kısa filmin gösterilmesi ile devam etti. Kısa film gösteriminin ardından Prof. Dr. Oğuz Karadeniz moderatörlüğün de gerçekleşen toplantıda kayıtlı istihdamın yararları, kayıtdışı istihdamın işveren, işçi açısından yanlış bilinen gerçekleri, kayıtlı istihdamın vergi ve sosyal güvenlik prim gelirleri üzerindeki etkisine değinildi. Toplantıda SGK, İŞKUR ve Zafer Kalkınma Ajansı sunumlarını gerçekleştirirken, proje koçları sahada karşılaştıkları durumları ve bunlara dair çözüm önerilerini dile getirdi.

Firma temsilcilerinin, sunumlarının ardından toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, toplantının verimli geçtiğini ve katılımcıların sorular yönelterek bilgi almasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu tip projelerin ülkenin geleceğini belirleyeceğini dile getiren Karadeniz, projeyi gerçekleştiren UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir nezdinde UTSO yönetimine, projede ortaklıkları olan tüm oda yönetimlerine, SGK ve İŞKUR İl Müdürlüklerine ve Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkürlerini iletti. Projede görev alan tüm çalışanların aslında büyük bir iş çıkardıklarına değinen Karadeniz, program kapsamında yetiştirilmiş olan koçların donanımlarının üst seviyede olduğunu ve piyasada kayıtlı istihdamın neferleri olacağına inandığını dile getirdi.

Program sonrası açıklamalarında, Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıya 500'e yakın firma temsilcisinin programlara katılım sağlamış olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; "UTSO yönetimi olarak konunun hassasiyetinin ve öneminin bilincindeyiz. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda her zaman destek olacağız. %33 civarı olan bu oranı daha da aşağılara çekmeye ihtiyacımız var. Bunun için devletimizde büyük gayret gösteriyor. Özellikle kayıtlı istihdamı teşvik etmek için 48 aya varan ve işveren sigorta payının hepsini karşılayan desteklere kadar birçok destek iş piyasasına sunulmuş durumda. Bizim görevimiz bu desteklerin bilinirliliğini arttırmak ve bu sayede kayıt dışı istihdamla mücadele etmek." dedi.