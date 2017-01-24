Usta sanatçı Saltuk’tan Başkan Ataç’a ziyaret

Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne gelen Rahmi Saltuk, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Bu yıl 24'üncüsü Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği ortaklığı ile organize edilen Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nde türküler seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci, sinema ve tiyatro oyuncusu Rahmi Saltuk, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Uğur Mumcu anısına düzenlenen gecenin sonunda etkinliğe katılan konuklara kendine has yorumuyla türküler seslendiren Rahmi Saltuk, Eskişehir'den ayrılmadan önce Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek, düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Başkan Ataç ile sohbet eden Rahmi Saltuk, çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ziyareti sonlandırdı.