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Üsküdar’da bina yangını

Üsküdar’da bina yangını

Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki iki katın yanı sıra bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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