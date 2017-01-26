Uşak’ta 6 kilo 320 gram esrar ele geçirildi

Uşak polisi yol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagajında 6 kilo 320 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerine uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği Tora ile birlikte aramada aracın bagaj kısmında iki valiz içerisinde streç filmlere sarılı halde 6 kilo 320 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.S. (26) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ö.Ö. (26) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.