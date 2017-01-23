Uşak polisinin “Huzur 64” uygulaması

Uşak polisinin "Huzur 64" uygulamaları kapsamında il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması çalışmaları devam ediyor.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, diğer birim personelin de katkılarıyla, 13 ve 21 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerimizde belirli noktalarda ve umuma açık yerlerde "HUZUR 64 / 69-70" uygulamaları ile devam edildi.

Uygulama sonucunda 18 bin 480 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı verilen ve gözaltına alınan 62 şahıstan, 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yine uygulama kapsamında; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve 28 adet fişek, 9 adet kurusıkı gaz tabancası ve 45 adet fişek, 4 adet kesici ve delici alet ele geçirmiş, 1 kahvehaneye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan, 2 şahsa ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 16,5 gram esrar maddesi, 8 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Umuma açık (138) işletmede yapılan denetimlerde; Kapalı mekânda sigara içirtmekten 5, Ruhsatsız ve belgesiz faaliyette bulunmaktan 4, amaç dışı çalışan (kons) bulundurmaktan 3, yaşı küçük şahıs bulundurmaktan 3, sigortasız isçi çalıştırmaktan 2, saat:22.00'den sonra alkol satışı yapmaktan 1, açıktan alkol sunumu yapmaktan 1 işletmeye idari işlem uygulandı.

Kabahatler Kanunu kapsamında; kurusıkı gaz tabancası bulundurmaktan 9, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 8, kumar oynamaktan 5 şahsa idari işlem yapıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak için; 2 bin 933 araç kontrol edilirken; abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık vermekten 11, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23, alkollü araç kullanmaktan 12, yüksek sesli müzik dinlemekten 3 olmak üzere kural ihlali yaptığı tespit edilen 350 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 43 araç trafikten men edildi.