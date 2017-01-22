Üreticide viyolü 6 lira olan yumurta marketlerde 12 ila 20 lira arasında satılıyor

Türkiye Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Küçük, üreticilerde yumurtanın viyolü 6-7 lira iken marketlerde 12 ila 20 liradan satıldığını belirterek, "Aracılar vasıtasıyla fiyatlar yükselmektedir" dedi.

Sektörde yaşanan fiyat dengesizliği hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Küçük, "Bizim ihracat yaptığımız ülkeler ile Avrupa ülkelerinin birçoğunda görülen kuş gribi vakaları yumurta fiyatlarında ciddi bir artışa yol açtı. Şuanda biz üreticilerde yumurtanın viyolü 6-7 liradan satılmaktadır. Marketlerde ise yumurtanın viyolü 12 ila 20 liradan satılıyorsa bunun nedeni açıkça bellidir. Piyasada her sektörde yaşanan olay bizim yumurta sektöründe de yaşanmaktadır. Bizde yumurta maliyeti 6-7 lira gibi bir fiyattır. Aracılar vasıtasıyla fiyatlar yükselmektedir. Türkiye'de yumurta sektöründe arz talep dengesi bozukluğu olduğu gibi üretiminde de yüzde 30'luk bir fazlamız var. Bu fazla üretimi de yurt dışına yaptığımız ihracatla tolere ediyoruz" dedi.

"Kanatlı sektörüne denetim getirilmeli"

"Sektörün en büyük sorunu herkesin sektöre kolayca girebilmesidir" diyen Yüksel Küçük, "Bir denetim mekanizması olmadığı için isteyen bu işi yapabiliyor. Bu da arz-talep dengesini bozuyor. Şu anda Türkiye'de yumurta üretiminde yüzde 30'luk fazlalık var. İhracatta yaşanan küçük bir sorun üreticiyi çok zor durumda bırakıyor. Bu da devamlı yaşanan bir olay. İstikrarlı bir piyasa yok. Biz yüzde 2 veya 5 kazanalım ama devamlı kazanalım. Bir gün kar ediyorsunuz, diğer gün zarar, böyle olmaması lazım. Türkiye'de iflas ertelemeyi en çok alan sektör kanatlı sektörüdür. Devletimizden istediğimiz yeni kurulacak olan kümeslere denetim getirerek fazla üretimin önüne geçmesidir. Üretimde fazlamız varken hala kümeslerin açılması demek diğer kümeslerin batması demektir. Bu milli servet ve ülke ekonomisi için bir kayıptır" şeklinde konuştu.