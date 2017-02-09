Üniversiteli aşçılar madalyayla döndü

Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 15. Uluslararası Mutfak Günleri yarışmasından 2 gümüş, 5 bronz madalya ile döndü.

İstanbul'da düzenlenen ve 25 ülkeden 400'ü yabancı olmak üzere toplam 2000 aşçının 70 kategoride yarıştığı 15. Uluslararası Mutfak Günleri yarışmasında Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Aydınel Berk Anlar, Onur Erdem, Tolunay Çetin, Hıdır Yeşil, Oğuzcan Sekitarla, Hakkı Semih Yurdagelen ve Hakan Arslan katıldıkları yarışmalarda toplam 7 madalya kazandı.

Madalya kazanan öğrenciler, yarışmanın kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu, aynı zamanda sektörü tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.