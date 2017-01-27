Üniversite öğrencisi Rabia hayata tutunamadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrenci Rabia Turhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Ocak Salı günü akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana gelen kazada, İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Eda Tütüncü (19) ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabia Turhan ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşam destek ünitesine bağlı olarak 24 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Rabia Turhan, hayatını kaybetti.

Rabia Turhan'ın cenazesi ailesi tarafından sabah saatlerinde Siirt'e götürüldü.