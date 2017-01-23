Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan 2 şahıs 64 adet exstasy hapla yakaladı

Afyonkarahisar'da özellikle üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yanlarında 64 adet exstasy hapla yakalandı.

Operasyonun Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldığı belirtildi. Kent çalışmalarında kent merkezinde uyuşturucu satarak üniversite gençlerini zehirledikleri belirlenen 2 şahsı takibe alan ekiplerin, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldıkları kaydedildi. Şahısların yapılan üst aramalarında 64 adet exstasy isimli uyuşturucu hap ile yakalandıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.