Üniversite çalışanlarına FETÖ operasyonu, 38 gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda aralarında üniversite imamlarının da bulunduğu ileri sürülen 38 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda daha önce açığa alınan ve ihraç olan 11 profesör, 4 doçent ve 4 yardımcı doçent ile 5 araştırma görevlisinin yanı sıra eski rektör yardımcısı, şube müdürü ve diğer çalışanlar olmak üzere 38'i gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evlerinde aramaların sürdüğü belirtildi.