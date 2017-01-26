Umre yolcuları Cumhuriyet Meydanı’ndan uğurlandı

Bozüyük'te, aralarında İlçe Müftüsü Selami Bağcı'nın da bulunduğu umre yolcuları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ile kutsal topraklara uğurlandı.

Umrecileri soğuk havaya rağmen yolcu etmek için gelen ve aralarında Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir'in de bulunduğu aileleri ve akrabaları meydanı doldurdu. Uğurlamada konuşan Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı; "Umreye gidecek olan tüm kardeşlerimize ağabeylerimize yolculuklarında hayırlar diliyor, kutsal topraklara gitmek isteyen herkese bu hayırlı yolculuğun nasip olmasını diliyorum" dedi.

Umre yolcuları okunan ilahi ve dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlanırken Cumhuriyet Meydanı'nda duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları ve aileleri ile sarılarak gözyaşı döken umre yolcuları daha sonra hava alanına gitmek için otobüslere binerek yola çıktılar.