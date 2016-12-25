Ümraniyespor’dan hakeme veryansın

Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, maçın hakemi Çağatay Şahan'ı eleştirerek, "Sahada çok güzel mücadele oldu ama Çağatay hocamızın formsuz olduğunu gördüm" dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ligin çok koşan ve kaliteli ekiplerinin mücadele ettiğini söyleyerek, "Sahada çok güzel mücadele oldu ama Çağatay hocamızın formsuz olduğunu gördüm bugün. Art niyetli olduğunu asla söyleyemem ama bugün formsuz odluğunu kabul etsin. Oyuncumun kaşı açılmış oluk oluk kan geliyor ama kırmızı kart verdi" dedi.

Bu maçtan önce 5'te 5 yaptıklarını ancak gereken ilgiyi göremediklerini savunan Sözeri, "Bugün bu takıma saygısızlık oldu. Maçtan önce 1 puana "kötü değil" diyebilirdik ama şu olaydan sonra üzülüyorum. Oyuncularımın canı sağ olsun. Onları galip görerek tebrik ettim" diye konuştu.