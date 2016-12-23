Uluslararası Antalya Gitar Festivali Ertelendi

Muratpaşa Belediyesi'nin Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antalya Mezunları Derneği ile bu yıl 5'incisini gerçekleştireceği Uluslararası Antalya Gitar Festivali Fırat Kalkanı Operasyonu'nda verilen şehitler nedeniyle ertelendi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin, ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ile bu yıl 5'incisini düzenlendiği ve 22 Aralık'ta başlayacak Uluslararası Antalya Gitar Festivali konser programının Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 16 Mehmetçiğin şehit düşmesi nedeniyle 24 - 25 Aralık günlerine ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, cumartesi günü başlayacak festival konserlerinin ise daha önce ilan edildiği üzere Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.