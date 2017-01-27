Uludere’de sokak hayvanları için sosyal medya seferberliği

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sokak hayvanlarını çetin kış şartlarından korumak için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya onlarca kişiyi harekete geçirdi. Hayvanlar için 20 kulübe yaptırılırken, mama ve süt gönderildi.

Uludere'de, vatandaşların sokak hayvanlarının soğuktan korunmasına ilişkin talebi üzerine harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat İnan, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Kampanya, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki hayvanseverleri de harekete geçirdi. Bu sayede ilçedeki hayvanlar için 15 bin TL değerinde kedi ve köpek maması, 4 bin TL değerinde barınak ve battaniye ile 30 koli süt toplandı. Kampanyaya, ilçe esnafı da kayıtsız kalmazken, kaymakamlığın desteğiyle de 20 köpek kulübesi ile 20 su ve yemlik yapıldı. Bunun yanı sıra, ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Ballı Köyünde barınak da yapıldı.

"Veteriner hekim olduğumdan hayvanlara karşı ilgim fazladır"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat İnan, 200'e yakın sokak hayvanın artık barınakta korunacağını belirterek, hayvanseverler tarafından hasta kedi ve köpekler için 4 adet taşıma kafesi gönderildiğini de belirtti. İnan, "Veteriner hekim olduğumdan hayvanlara karşı ilgim fazladır. Özellikle sokak hayvanlarının trafik kazalarına kurban gitmesine ve soğukta telef olmasına "dur" demeye çalıştım. Hayvanseverlerimizden, kaymakamlığımızdan, Uludere'deki güzel yürekli insanlarımızdan aldığımız desteklerimiz ile hayvanlarımıza bir barınak yapmaya çalıştık. İnşallah barınağımızın son aşamasına geldik. Hayvanseverlerimizin katkısı devam ederse ikinci barınağımızı da kuracağız. İnsanlardan istediğim şu hayvanlarımızı koruyalım. Çünkü onlarda birer candır" dedi.

Uludere ilçesindeki sokak hayvanlarına geceleri gönüllü olarak mama dağıtan Dündar Saat ise, "Sokak hayvanlarını bir arada toplama kampanyasında geceleri gönüllü olarak mama dağıtıyorum. Aynı zamanda yapılan barınaklara destek olmak için buradayım. Vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz" diye konuştu.