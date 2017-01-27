Uludere Belediyesine kayyum atandı

Uludere Belediyesine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Zeynep Üren görevinden uzaklaştırıldı. Üren'in yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.