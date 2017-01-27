Uludere Belediyesine kayyum atandı
Uludere Belediyesine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.
A+A-
Uludere Belediyesine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Zeynep Üren görevinden uzaklaştırıldı. Üren'in yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.