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Uludağ’ın etekleri beyazlara büründü

Uludağ’ın etekleri beyazlara büründü

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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Bursa'da beklenen kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Uludağ'ın etekleri beyazlara bürünürken, şehir merkezinde ise hafif kar yağışı hakim. Kar yağışının cuma günü sona ermesi, sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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