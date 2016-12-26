Uludağ’da telesiyej kuyruğu...

Kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonunda doldu taştı. Oteller Bölgesi'nden yukarı çıkmak isteyen kayakçılar ya da günübirlikçiler telesiyeje binmek için kuyruğa girdi.

Hafta sonu günü birlikçilerin akınına uğrayan Uludağ'da kayak yapanlar, zirveye çıkmak için telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar halinden memnun olsa da, bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Telesiyej kuyruğunda bekleyen tatilciler, "Uludağ'da çok güzel bir ortam var, ancak telesiyejlerin bir tanesi çalışmıyor. 45 dakikadır bekliyoruz. 45 dakika daha bekleyeceğiz gibi görünüyor" diye dert yandı.