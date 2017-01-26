Uludağ’da kış şenliğinde halk günü...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların ateş pahası Uludağ'dan yararlanamadığı eleştirileri üzerine herkesin yararlanabileceği bir kış şenliği düzenledi. İlki 28-29 Ocak tarihinde düzenlenecek kış şenliği kapsamında gidiş dönüş teleferik bileti, sucuk ekmek, salep, çay fiyatı 40 lira olarak belirlendi.

Bursalıların Uludağ'da bütünleşmesini sağlamak, öğrencilerin unutmayacakları bir sömestr tatili geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, dağ bisikleti, atlı kızak yarışı, geleneksel kızak yarışı, zipline, snow tubing gibi eğlencelerin ücretsiz hizmet vereceği kış şenliği düzenledi. Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü şenliğe gitmek isteyenler teleferik ve diğer etkinlik biletlerini Bursa Kültür Aş'nin www.bursakultur.com adresinden temin edebilirler.

Öğrenci bileti 30 liradan, normal biletler 40 liradan satılırken, 0-6 yaş çocuklar ise teleferikten ücretsiz yararlanacak. Şenlik biletinin içerisinde teleferik gidiş dönüş ulaşım hizmetinin yanısıra, sucuk ekmek ve içecek, salep ve sıcak çay olacak. Kış şenliğine katılacaklar için kafeterya sıcak mekan ve sosyal tesisler de ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Uludağ'ın belirli bir kesime hitap ettiği eleştirileri vardı. 2 gün de olsa sömestr tatilinde Bursalılar çocuklarıyla güzel bir hafta sonu geçirecekler. Bu şenliği geleneksel hale getireceğiz" dediler.