Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 metre 60 santimetre olan kar kalınlığı, yoğun yağışların ardından 1 metre 85 santimetreye yükseldi.

Sıcaklığın ise en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 9 derece olduğu öğrenildi. Beyaz cennet Uludağ'da kar yağışının bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.

Yoğun sis ve soğuk havaya rağmen kayakseverler pistleri boş bırakmıyor.