Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 metre 60 santimetre olan kar kalınlığı, yoğun yağışların ardından 1 metre 85 santimetreye yükseldi.
Sıcaklığın ise en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 9 derece olduğu öğrenildi. Beyaz cennet Uludağ'da kar yağışının bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.
Yoğun sis ve soğuk havaya rağmen kayakseverler pistleri boş bırakmıyor.
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