Uludağ; "Asıl yetki Meclise verilmeli"

ÖDP Uşak İl Başkanı Mahmut Uludağ TBMM'den geçen ve halk oyuna sunulacak olan anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Değişikliğin Türkiye'deki demokrasiyi ortadan kaldıracağını iddia eden Uludağ ; " Eğer bu ülkede demokrasi aranıyorsa, demokrasiden söz ediliyorsa Cumhurbaşkanının yetkileri alabildiğine daraltılmalı ve sembolik bir yer haline getirilmeli, asıl yetki Meclise verilmeli" dedi.