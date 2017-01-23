Uludağ; "Asıl yetki Meclise verilmeli"
ÖDP Uşak İl Başkanı Mahmut Uludağ TBMM'den geçen ve halk oyuna sunulacak olan anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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ÖDP Uşak İl Başkanı Mahmut Uludağ TBMM'den geçen ve halk oyuna sunulacak olan anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Değişikliğin Türkiye'deki demokrasiyi ortadan kaldıracağını iddia eden Uludağ ; " Eğer bu ülkede demokrasi aranıyorsa, demokrasiden söz ediliyorsa Cumhurbaşkanının yetkileri alabildiğine daraltılmalı ve sembolik bir yer haline getirilmeli, asıl yetki Meclise verilmeli" dedi.
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