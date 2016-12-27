Ülkücü işçiler, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı Burhan Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Benli, Basın Yayın Birim Başkanı Mehmet Tahsin Sarıoğlu, Denetleme Birim Başkanı Birol Sarıoğlu, Teşkilatlandırma Birim Başkanı Ali Ediz, Sosyal Faaliyetler Birim Başkanı Ali Demirci ve Sayman Mehmet Benli Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde oluşturulan yeni yönetimleri hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Burhan Sarıoğlu Milliyetçi İşçilerin yalnız olmadıklarını dile getirdi. Belediyecilikte çığır açan partinin bayrağını Nazilli'de dalgalandıran Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamın da ziyaret etmekten dolayı gurur duyduklarını ve kendilerini kabul etmesinden dolayı da teşekkürlerini dile getiren Burhan Sarıoğlu, "Derneğimiz 1972'de Rahmetli Başbuğumuzun talimatıyla kurulmuş olup Milliyetçi-Ülkücü işçilerimizin haklarını savunmaktadır. Bizlerinde görevi Başbuğumuzun emirlerini yerine getirmek onun çizdiği yolda devam etmektir. Bundan sonra Nazilli'de Milliyetçi işçi kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim. Derneğimiz için ve davamız için elimizden gelenin fazlasını ben ve yönetimim hazır olduğumuzdan bilinmesini isterim" diye konuştu.

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni başkan ve Yönetimindekilere teşekkürlerini sundu. Çalışmalarında başarılar dileyen ekibe her zaman destekçileri olacağını belirterek misafirleri ile sohbet etti.