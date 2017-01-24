Uğur Mumcu, Salihli’de anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, vefatının 24. yıldönümünde Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlatılması sonucu evinin önünde hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, vefatının 24'üncü yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen törenle anıldı. Uğur Mumcu Demokrasi Parkı'nda düzenlenen törende, yüzlerce kişi Mumcu'nun anıtına karanfil bıraktı.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, Kadın Kolları Başkanı Ayten Gürkıvrak, Gençlik Kolları Başkanı Onur Ünlü, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşların katıldığı törende, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Tan, "Özlem içindeyiz ve zordayız ve 24 Ocak 1993'ten beri yastayız. Çünkü 24 yıldır geçmeyen bir acı, aydınlatılamayan karanlıklar var" dedi.

Uğur Mumcu'nun bir demokrasi şehidi olduğunu vurgulayan Tan, "Cumhuriyet Gazetesi'nde araştırmacı ve gazeteci kimliği ile haksızların, yolsuzlukların ve yobazların üstüne gitmiş aydın insan, 24 yıl önce bugün kahpe bir suikast ile yaşamını kaybetti. Bugün onu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.