Uğur Mumcu Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle anıldı

1993 yılında Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıldönümünde Kuşadası'nda anıldı.

Kuşadası Gazeteciler Derneği tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla başladı.

Basın açıklamasını Kuşadası Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Zeynep İnak yaptı. İnak açıklamasında, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmediğini belirterek "Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinden daha çok özgürlük, daha çok demokrasi için, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için, aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olarak, Atatürk gibi egemen güçlere karşı yaşamı boyunca mücadele etti. Bugün ülkemizde yaşananlarla paralel olarak değerlendirildiğinde, Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışının bugün daha da büyük bir önem kazandığını görüyoruz. İnandığı değerler uğruna canını ortaya koyan Mumcu'nun fikirleri, savunduğu ve inandığı değerler sonsuza dek bizimle olacak. Laik, aydınlık ve demokratik bir Türkiye için verdiği mücadele bizlere ışık olmaya devam edecek" dedi.

Etkinlikler Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Parkı'nda düzenlenen basın açıklaması ve Basın Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakılmasının ardından Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hakan Dirik'in Uğur Mumcu'nun hayatıyla ilgili anekdotları aktardığı bir panel, İbrahim Kanberoğlu tarafından verilen müzik dinletisi ve Uğur Mumcu'nun hayatını konu alan "Karlı Sokak" isimli belgesel filmin gösterimiyle devam etti. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman, ADD Kuşadası Şube Başkanı Nazan Bozkurt Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı Ufuk Baksi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hakan Dirik, Uğur Mumcu'nun hayatını konu alan konuşmasında Uğur Mumcu'nun her şeyden önce Büyük bir Atatürkçü olduğunu belirterek "Geldiğimiz noktada Mumcu'nun fikirlerinin ne kadar gerçek ve değerli olduğunu görebiliyoruz. Uğur Mumcu gazeteciliğinin yanı sıra iyi bir Atatürkçüydü. Atatürkçülüğü savunduğu için susturuldu" dedi.

Panelin ardından konuşan CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp, Uğur Mumcu'nun katledilişinin arkasında düşüncelerinin yanı sıra araştırmacılığı olduğunu belirterek "Ocak ayı ülkemiz için, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz için, biz geride kalan, mücadeleye devam edenler için matem ayıdır. Biz en sevdiklerimizi Onat Kutlar'ı, Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i ve Uğur Mumcu'yu Ocak ayında yitirdik. Biz bugünlerde Mumcu'yu anmakla yetinmemeliyiz, onun da isteyeceği gibi fikirlerine sahip çıkmalıyız. Uğur Mumcu ve milletimizin huzuru için hayatını kaybeden değerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Alp'in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Uğur Mumcu'nun fikirlerinin yaşatılması gerektiğini belirterek "Bugün burada usta gazetecimiz, dostumuz, yoldaşımız Uğur Mumcu'yu anmaya geldik. Onunla aynı gün yitirdiğimiz iki değer daha var. Birisi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı alçak bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Gaffar Okkan, bir diğeri ise Türkiye sosyal demokrasisine emeği geçmiş, ismini ilçemizde yaşattığımız İsmail Cem. Bu insanların fikirlerini yaşatmak biz demokratların boynunun borcudur. Cumhuriyetimizle birlikte bu değerleri sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.