Uğur Mumcu Bayraklı’da anıldı

Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında 24 yıl önce suikast sonucu yaşamını yitiren Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu düzenlediği panelle andı.

Bir suikast sonucu 24 yıl önce hayatını kaybeden Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anısına Havuz Düğün Salonu'nda panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu yaparken, 68'liler Platformu Başkanı Gazeteci-Yazar ve Şair Okan Yüksel, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirik konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Uğur Mumcu'yu hasretle andıklarını belirtti. Başkan Karabağ, "Bir ilçe belediye başkanı olarak Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için elimizdeki imkanları kullanıyoruz. Bunları hisseden kişilerin belediye başkanı olması lazım. Uğur'ların söylediklerini hissedenlerin partimizde yönetici, milletvekili olması lazım. Bu iş örgütlü mücadeleyle olur" dedi.

Mumcu'yu anlattılar

Panelin moderatörlüğünü yapan Sancar Maruflu, geçtiğimiz günlerde Nazım Hikmet Sevgi, Dostluk, Emek, Barış ve Karşılıksız Hizmet Üstün Başarı Ödülü'nü Başkan Karabağ'ın aldığını hatırlattı. Maruflu, "Bu ödülü alan 10 kişiden bir tanesi Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'yla birlikte Mumcu'ya verilen ödülü aldı Hasan Karabağ. İnşallah çok daha güzel günler göreceğiz. Uğur'un yıllar önce söyledikleri çok önemli. Tehlikeyi görmüştü, ikazını yapmıştı. Ama bu uğurda hayatını da kaybetmişti" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner ise "Uğur Mumcu araştırmacı gazeteciliğinin yanı sıra emekten yana bir insandı. Onu 24 yıl önce aramızdan aldılar. 24 yıldır insanlarımız artan bir sevgiyle özlemle gerçek gazeteciliği arar oldu Uğur Mumcu'nun şahsında. Uğur Mumcu hep gerçekleri yazdı. Hukukçu kimliğiyle araştırmacı gazeteciliğini birleştirdi, halkına doğru bilgi sundu. 31 kitap yazdı 31 kitabını da belgelere dayandırdı. Halkına hiç bilgi kirliliği sunmadı" ifadelerini kullandı.

"Mumcu'yu her sabah selamlayarak işe başladık"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirik, Uğur Mumcu'yla çalışma fırsatını iki yılla kaçırdığını söyledi. Dirik, şöyle konuştu:

"95'ten itibaren Cumhuriyet'te çalışmaya başladım. Bizim kapatılan İzmir büromuzun girişi basın şehitleri müzesi gibidir. Ergenekon sürecinden sonra İlhan Selçuk, Ahmet Tane Kışlalı, Onat Kutlar ve Uğur Mumcu'nun fotoğraflarıyla doludur. Dolayısıyla 22 yıldır her sabah Mumcu'yla selamlaşarak işe başladık."

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Yunus Kırılmış, saz eşliğinde türkü söyledi. Soğuk Heykel Atölyesi de önünde daktilo ve fotoğraf makinesiyle Uğur Mumcu'yu canlandırdı.