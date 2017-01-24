Uğur Mumcu Balıkesir’de anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu, 24 yıl önce evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledilişinin yıl dönümünde Balıkesir'de anıldı.

Gazeteci Uğur Mumcu STK'lar tarafından Balıkesir'de anıldı. Balıkesir'de Sivil Toplum Örgütleri tarafından Uğur Mumcu için ilk anma töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Mumcu için ikinci anma töreni Yeşilli TUİK meydanında yapıldı. Burada Sivil Toplum Örgütleri adına konuşan İlhan Öner, "Mumcu, "Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın beni" demişti. Mumcu dillendirilmeye korkulan konuları 24 yıl önce yazmakla kalmayıp, Adım adım Anadolu'yu dolaşarak, insanları aydınlattı. Mumcu, katledildi. Demokratik Kitle örgütleri olarak bizler acısını aynı tazelikle yaşattığımız Uğur Mumcu, Muammer Aksoy'u saygı ile anıyor, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Yeşilli TUİK meydanında toplanan Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı üyeler, Uğur Mumcu fotoğrafının altına ellerinde bulunan kırmızı karanfilleri bırakarak meydandan ayrıldılar.