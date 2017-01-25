Uğur Mumcu Adıyaman’da anıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şubesi düzenlediği program ile Gazeteci Uğur Mumcu ve şehitleri andı.

ADD Adıyaman Şubesinde gerçekleştirilen programda, Gazeteci Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan ADD Şube Başkanı Aslan Palalı, "Uğur Mumcu, 24 yıl önce 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Karanlık işler yumağının dişlileri içinde yer alan ve ipliklerinin pazara çıkmasını istemeyen uluslararası güçler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yerleştirilen bu bomba Uğur Mumcu'nun düşüncelerini ve ideallerini öldürememiştir" dedi.

Basın açıklamasının ardından türküler söylenerek etkinlik son buldu.