"24 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 24. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürülüşlerinin yıl dönümü günlerini içine alan 24 - 31 Ocak tarihleri arası Türkiye'nin her yerinde "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak anıldı. Samsun'daki anmanın adresi Uğur Mumcu Parkı oldu. Programa Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devrimci 78'liler Derneği, KESK, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, SAMÇEP, Samsun Tabip Odası, Tes-İş, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve TMMOB üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marsı'nın okunması ile başlayan etkinlikler şiirlerin okunmasıyla devam etti. Daha sonra etkinliğe katılanlar adına basın açıklamasını okuyan ADD Samsun Gençlik Kolları Başkanı Evre Kabadayı, "Dün zulme, baskıya, despotluğa, direnen Pir Sultanlara, Şeyh Bedrettinlere reva görülen akıbet sonrasında Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bedri Karafakıoğlu, Doğan Öz, Ümit Kaftancıoğlu, Cevat Yurdakul, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Çetin Emeç, Metin Göktepe, Turan Dursun, Musa Anter, Hrant Dink, Tahir Elçi ve daha pek çok gazeteci, bilim insanı, sendikacı ve aydınımıza reva görüldü. Katledilen aydınlarımızın tek tek isimlerini yazmak ve söylemek bile bizleri derinden yaralıyor. Ülkemizin, aydınların katledildiği bir ülke olma görüntüsü bizleri üzüyor. Biz bugün burada, Uğur Mumcu şahsında, her birinin fikirleri farklı farklı olsa da düşüncelerinden dolayı katledilen tüm aydınlarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

Anma etkinliği Uğur Mumcu Anıtına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.